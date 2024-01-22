Всю лесную технику России будут контролировать через спутники

Передвижение всех лесовозов, лесозаготовительной и лесопожарной техники на территории РФ к концу 2024 года будет контролироваться с помощью ГЛОНАСС. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга сообщает ТАСС.

«Включение во ФГИС ЛК навигационных данных о передвижении лесной техники дополнит сведения об обороте древесины и позволит контролировать ее движение на всех этапах, включая начальный этап лесозаготовки, как только техника заехала в лес», — заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

По его словам, все регионы России подключатся к системе в течение года.

В пресс-службе пояснили, что сведения о передвижении лесной техники будут передаваться в контролирующую систему каждые 15 минут или каждые 5 километров движения машины. От техники на стоянке сигнал будет поступать каждые два часа.

«Аргумент недобросовестных перевозчиков, что не везде «ловит связь», не пройдет. При отсутствии возможности передачи навигационной информации устройство автоматически сохранит ее в своей внутренней памяти», — уточнили в Рослесинфорге.

Полученные сведения будут храниться в системе в течение трех лет.

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