Соседние с Украиной страны смогут ограничивать импорт сельхозпродукции

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе представит изменения в торговое законодательство Евросоюза, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции оттуда. Его слова передает газета The Financial Times.

«Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам — членам ЕС, и один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран», — сказал Домбровскис.

По словам Еврокомиссара, предложения ЕК скорее всего «будут включать меры по защите отдельных стран» от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции из Украины.

19 января Минсельхозразвития Польши напомнило, что запрет на ввоз зерна из Украины все еще действует. При этом в СМИ появляется информация о притоке украинского зерна в страну.

15 сентября Евросоюз отменил ранее действующее эмбарго на экспорт зерна с Украины в Европу, но с решением оказались не согласны приграничные страны. По мнению властей Польши, Словакии, Румынии и Венгрии поставки сельхозпродукции с Украины ведут к разорению местных фермеров, поэтому каждая из стран приняла свои ограничения на поставку украинского зерна.

В ноябре правительство Словакии приняло решение о расширении эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее румынские фермеры пригрозили протестами из-за украинского импорта.