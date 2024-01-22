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Инфляция в России начала замедляться

Экономисты заявили «Известиям», что инфляция в России начала замедляться

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В России инфляция с начала 2024 года замедлилась на протяжении двух недель подряд. С 10 по 15 января рост цен упал вдвое — с 0,26 до 0,13%, замедлился и рост цен в годовом исчислении, пишет газета «Известия».

В 2023 году инфляция в России достигла 7,42%. На протяжении полугода цены росли очень медленно, например, в мае годовой рост цен составлял всего 2,5%, даже с учетом высокой базы. Однако в осенние месяцы инфляция резко ускорилась, даже на фоне еще более резкого повышения ставок рефинансирования: ключевая ставка удвоилась — с 7,5 до 15%. В сентябре инфляция выросла до 6%, а к концу года добавила еще почти полтора процентных пункта.

В целом продукты питания (в первую очередь яйца), медикаменты, топливо и услуги внесли основной вклад в инфляцию в 2023 году. Непродовольственные товары подорожали всего на 5,5%. Коренная инфляция без учета волатильных составляющих — топлива и продовольствия — росла скромнее общего показателя.

Однако уже на вторую неделю января 2024 года наблюдается серьезное замедление в росте цен, о чем сообщило Минэкономразвития. Инфляция упала как по недельной (0,13%), так и годовой (7,4%) статистике. Услуги практически не изменились в цене, а продовольственные товары дорожали втрое медленнее. Незначительно увеличилась скорость инфляции в секторе непродовольственных товаров.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров отметил, что замедление роста цен связано скорее с текущими конъюнктурными факторами, а не с чем-то более фундаментальным. Он также добавил, что доступность кредита стала меньше, а депозиты продолжили расти, что привело к замедлению инфляции на непродовольственные товары.

Директор «S+Консалтинг» Александр Силаков заявил, что охлаждение имеет место, но не стоит ожидать глобального изменения темпов роста цен.

«Инфляция неоднородна по разным сегментам и продуктам. Есть и факты снижения цен. Например, гречка, традиционный маркер прошлых лет, за два года потеряла в стоимости более 30%», — указал аналитик.

Ранее финансовый советник Глав семей Алексей Родин дал совет, что, вкладывая деньги в недвижимость, необходимо помнить, что в пересчете на валюту можно потерять часть средств.

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