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Опрос показал, что большинство граждан Чехии не хотят введения евро

Чешское радио: 68% граждан Чехии не ждут успеха от введения в стране евро

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Более половины граждан Чехии не считают, что принятие евро принесло бы успех. Это следует из опроса проведенного 11-12 января агентством Median по заказу Чешского радио.

Из результатов следует, что 68% участников исследования полагают, что принятие республикой евро в качестве платежной валюты не принесет успех, лишь 21% респондентов уверены в обратном.

«По словам одного из авторов данного исследования, Ивана Цукера, негативное отношение большинства чехов к введению евро связано с опасениями, что это приведет к подорожанию товаров и услуг», — говорится в комментарии Чешского радио к результатам опроса.

До этого Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 20-22 января. Кроме этого, импортеры электроники из России отказались от закупок в долларах и евро.

Ранее в Кремле прокомментировали заморозку госактивов РФ в Чехии.

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