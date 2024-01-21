Стало известно, сколько туристов приехало в Россию в прошлом году

Туристический поток по России в прошлом году составил, по предварительным данным, свыше 75 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«По итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку 2019 — доковидного — года», — рассказал он.

В пресс-службе Минэкономразвития России отметили, что в 2022 году туристический поток по стране составил 73,1 млн человек.

11 января президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, что поручит проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. По словам главы государства, программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц, особенно 3-4 звезд, работает и дает результаты.

До этого Путин заявлял, что внутренний туризм в России развивается хорошими темпами.

Ранее правительство решило не возвращать туристический кешбэк в 2024 году.