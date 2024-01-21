Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько туристов приехало в Россию в прошлом году

Турпоток по России в 2023 году составил более 75 млн человек

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Туристический поток по России в прошлом году составил, по предварительным данным, свыше 75 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«По итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку 2019 — доковидного — года», — рассказал он.

В пресс-службе Минэкономразвития России отметили, что в 2022 году туристический поток по стране составил 73,1 млн человек.

11 января президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, что поручит проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. По словам главы государства, программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц, особенно 3-4 звезд, работает и дает результаты.

До этого Путин заявлял, что внутренний туризм в России развивается хорошими темпами.

Ранее правительство решило не возвращать туристический кешбэк в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами