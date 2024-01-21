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Самозанятым пенсионерам пообещали льготы

«Известия»: самозанятых пенсионеров хотят приравнять к неработающим гражданам

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Рюмин Александр/TACC

Минтруд РФ подготовил поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Они позволят индексировать пенсии самозанятых пенсионеров и выплачивать им социальные пособия. Об этом сообщает газета «Известия».

Самозанятые освобождены от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд. Но они могут делать добровольные отчисления, чтобы формировать пенсионные права. При этом государство считает таких людей работающими пенсионерами.

Из-за этого им не индексируют пенсию и не выплачивают некоторые пособия, привязанные к нетрудоспособности. Чтобы исправить ситуацию, Минтруд решил исключить добровольно отчисляющих пенсионные взносы самозанятых из списка работающих граждан, пишет газета.

Эксперты положительно оценивают инициативу. По их мнению, она восстановит справедливость и заинтересует самозанятых пенсионеров платить взносы в ПФР.

Однако есть и другие варианты решения проблемы. Например, введение фиксированного ежегодного пенсионного взноса для самозанятых или автоматическое отчисление 1% от их дохода.

Пока законопроект Минтруда проходит согласование. В случае принятия самозанятые пенсионеры в России впервые получат социальные льготы.

До этого юрист перечислила льготы, на которые могут претендовать предпенсионеры в Москве.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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