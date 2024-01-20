Вводятся ограничения на поставку электроэнергии в Абхазии

В Абхазии на двое суток с 21 по 23 января вводятся ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщает местная компания «Черноморэнерго» в своем Telegram-канале.

«В связи дефицитом электроэнергии на двое суток, с 0:00 часов 21.01.2024 года по 0:00 часов 23.01.2024 года вводятся временные ограничения на поставку электроэнергии, по всей территории Абхазии», — говорится в сообщении.

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Электроэнергия будет отключаться на два часа ночью и днем на всей территории Абхазии.

14 января компания «Донэнерго» сообщила, что массовые отключения электроэнергии произошли в Ростове-на-Дону и Азове. До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что авария на линиях теплоснабжения оставила десятки домов в Ростове-на-Дону без электричества, отопления и воды. Он попросил местных жителей отнестись к временному инциденту с пониманием.

Ранее россиянам назвали три способа меньше платить за электроэнергию.