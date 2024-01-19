Дерипаска предупредил об опасности роста госдолга США для всего мира

Растущий государственный долг США мощно ударит по международной финансово-экономической системе. Такое мнение высказал российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Этот долг очень сильно ударит как по американской экономике, так и по всей западной финансовой системе», — утверждает он.

По оценке бизнесмена, на текущий момент госдолг Соединенных Штатов достиг $33 трлн (120% от американского ВВП) и продолжает расти. При этом, предупредил миллиардер, условия рефинансирования в ближайшие два года будут осложняться на фоне высоких ставок. Кроме того, в США увеличиваются расходы на инфраструктурные проекты.

«Никто <...> не задается вопросом, как будет решаться проблема американского долга», — констатировал Дерипаска.

В начале 2024 года министерство финансов США сообщило, что государственный долг страны впервые превысил $34 трлн. В сентябре госдолг был на триллион меньше. А всего за 2023 год госдолг страны возрос на $4 трлн.

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