Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дерипаска предупредил об опасности роста госдолга США для всего мира

Дерипаска: растущий госдолг США сильно ударит по мировой экономике и финансам

close
100%
Олег Владимиров/РИА Новости

Растущий государственный долг США мощно ударит по международной финансово-экономической системе. Такое мнение высказал российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Этот долг очень сильно ударит как по американской экономике, так и по всей западной финансовой системе», — утверждает он.

По оценке бизнесмена, на текущий момент госдолг Соединенных Штатов достиг $33 трлн (120% от американского ВВП) и продолжает расти. При этом, предупредил миллиардер, условия рефинансирования в ближайшие два года будут осложняться на фоне высоких ставок. Кроме того, в США увеличиваются расходы на инфраструктурные проекты.

«Никто <...> не задается вопросом, как будет решаться проблема американского долга», — констатировал Дерипаска.

В начале 2024 года министерство финансов США сообщило, что государственный долг страны впервые превысил $34 трлн. В сентябре госдолг был на триллион меньше. А всего за 2023 год госдолг страны возрос на $4 трлн.

Ранее стала известна главная угроза мировой экономике в 2024 году

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами