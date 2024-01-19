Стоимость перелета в «экономе» по России за год выросла на 22%

Средняя стоимость авиабилетов на перелет в салоне экономкласса по России за 2023 год выросла на 22,2%. Это максимальный рост за последние 15 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Последний раз настолько резкий скачок стоимости авиаперелетов по стране в «экономе» был зафиксирован в 2008 году. Тогда цены за год выросли на 30,9%. Для сравнения: в 2022-м подорожание составило 15,6%, в 2021-м — всего 5,97%.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин поделился, как можно сэкономить при покупке авиабилетов. Основной совет — следить за курсом валют. Кроме того, уменьшить стоимость перелета позволит отказ от дополнительных услуг.

Накануне россиянам рассказали, куда выгодно путешествовать в феврале.

Ранее сообщалось, что турецкие отели снизили цены для россиян более чем на 20%.