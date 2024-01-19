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Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро

ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро на 20-22 января

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Global Look Press

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 20-22 января. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Курс доллара США установлен на уровне 88,59 рубля, евро — 96,38 рубля. Для сравнения: в пятницу, 19 января, курсы американской и европейской валют составили 88,66 рубля и 96,59 рубля соответственно.

Между тем официальный курс юаня на выходные вырос с 12,25 рубля до 12,27 рубля.

Ожидается, что на следующей неделе курс доллара будет варьироваться в диапазоне от 87,45 до 91,8 рубля. Коридор может сузиться до 88-90,5 рубля с приближением пика налоговых выплат.

Поддержку рублю в настоящий момент оказывает обязательство российских экспортеров продавать валютную выручку, а также «валютные интервенции» ЦБ.

Ранее инвестстратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал «Газете.Ru», как ситуация в Красном море может отразиться на курсе рубля.

До этого россиянам рассказали, как расплачиваться в Турции в 2024 году.

Ранее сообщалось, что летний отдых в Турции для россиян в этом году станет доступнее.

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