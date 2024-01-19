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В Польше могут продлить эмбарго на импорт украинского зерна

Новое правительство Польши намерено продлить эмбарго на импорт украинского зерна

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Efrem Lukatsky/AP

Новое правительство Польши намерено продлить эмбарго на импорт украинского зерна. Об этом следует из сообщения польского Минсельхозразвития в соцсети X (бывшая Twitter).

«В связи с появлением в СМИ непроверенной информации о притоке украинского зерна в Польшу Минсельхозразвития сообщает, что запрет на ввоз зерна из Украины все еще действует», — сказано в сообщении.

Отмечается, что эмбарго будет действовать до тех пор, пока внутри Евросоюза (ЕС) не будут разработаны механизмы, которые обеспечат защиту польского рынка.

«Если кто-то владеет информацией об импорте зерна из Украины, ему следует сообщить об этом факте в правоохранительные органы», — указали в министерстве.

10 января глава ведомства Чеслав Секерский написал письмо замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскису, в котором объяснил, почему польская сторона выступает против беспошлинной торговли с Украиной. Министр указал в письме, что бесконтрольный импорт продукции с Украины привел к переизбытку на рынке зерна, сахара, птицы, яиц, фруктов и яблочного концентрата. Ввоз одного только сахара увеличился в 20 раз.

15 сентября Евросоюз отменил ранее действующее эмбарго на экспорт зерна с Украины в Европу, но с решением оказались не согласны приграничные страны. По мнению властей Польши, Словакии, Румынии и Венгрии поставки сельхозпродукции с Украины ведут к разорению местных фермеров, поэтому каждая из стран приняла свои ограничения на поставку украинского зерна.

2 января сообщалось, что новое польское правительство сохранит запрет на ввоз зерна с Украины. Блокировка со стороны Варшавы будет действовать до тех пор, пока на уровне Евросоюза не будут разработаны новые правила транзита украинского зерна.

Ранее в Раде призвали украинского президента Зеленского разобраться с Польшей.

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