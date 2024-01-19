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Стало известно, какая страна может стать третьей в мире по запасам лития

В Таиланде обнаружены месторождения лития с оценочными запасами 14,8 млн тонн

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Shutterstock

В Таиланде обнаружили крупные месторождения лития — запасы руды оценили в 14,8 млн тонн. Об этом говорится в сюжете телеканала Thai PBS.

Пресс-секретарь правительства Индии Интхавонг Суванкхири уточнил, что запасы нашли в двух местах в провинции Пхангнга, и литий потенциально можно использовать для производства аккумуляторов электромобилей.

Если объем запасов подтвердится, Таиланд может занять третью строчку по величине запасов лития в мире после Боливии и Аргентины.

Литий получил широкое распространение в мире благодаря производству литиевых батарей. Их используют во многих гаджетах и электротранспорте. С конца 2020-го по ноябрь 2022 года стоимость лития выросла в 15 раз.

Однако в 2023 году цены на этот металл упали. Причиной стало снижение спроса на фоне роста ставок по кредитам и удорожания электромобилей. Кроме того, в мире увеличились объемы добычи лития. В августе 2023 года стоимость металла опустилась до минимума с декабря 2021 года.

Ранее литиевая компания Albemarle заявила о сокращении расходов и персонала.

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