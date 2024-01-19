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Пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат денежную компенсацию

Гладков: пострадавшие при обстрелах восемь предприятий Шебекино получат ₽580 млн

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Антон Вергун/РИА Новости

Восемь предприятий Шебекино, пострадавших при обстрелах ВСУ, получат компенсацию в размере 580 млн рублей. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Деньги пойдут на восстановление инфраструктуры, которая была повреждена. Средства поступят из федерального и регионального бюджета.

В конце 2023 года пять предприятий получили 800 млн рублей. Губернатор уточнил, что это удалось сделать «благодаря решениям президента, его поддержке». Глава области добавил, что соответствующая работа будет продолжена.

18 декабря 2023 года Гладков провел встречу с главами пострадавших предприятий. В ходе нее губернатор сообщил о выделении властями 1,675 млрд рублей на компенсацию понесенных капитальных затрат для восстановления деятельности бизнеса. Существенная часть этих денег (1,273 млрд. рублей) поступит из федерального бюджета, оставшиеся 402 млн рублей — из бюджета области. До этого на помощь компаниям, расположенным в приграничных зонах, было выделено 1,45 млрд рублей.

16 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли регион 60 раз за сутки. По его словам, украинские войска использовали дроны-камикадзе и беспилотники. Под обстрел попали пять приграничных районов и Белгород, добавил губернатор.

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