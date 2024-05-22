Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

FAW впервые прокомментировал неудавшееся сотрудничество с «АвтоВАЗом»

В FAW заявили, что не считают партнерство с «АвтоВАЗом» успехом или провалом

close
100%
FAW

Китайская компания FAW впервые поделилась своим мнением относительно неудавшегося партнерства с российским автопроизводителем «АвтоВАЗом». Об этом пишет «Авто Mail.Ru» со ссылкой на главу офиса FAW Bestune в РФ Ма Гуйчао.

«На самом деле я не уверен, что об этом сотрудничестве можно говорить как об успехе или провале. Это так сказать стратегическое вещи — сотрудничество с локализованными компаниями — и всем этим занимается головной центр FAW. Я здесь отвечаю за бренд-менеджмент», — заявил он.

«АвтоВАЗ» построил на основе FAW Bestune T77 новый кроссовер Lada X-Cross 5. С июня 2023-го его производство проходило на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Внутри и снаружи модели различались только шильдиками, однако автомобиль «АвтоВАЗа» не дошел до широких продаж. Партию из 170 экземпляров разобрали корпоративные клиенты компании.

В марте сообщалось, что в РФ подешевел FAW Bestune T77. Стандартная Luxury DCT стала стоить 2,5 млн рублей, а топовая Prestige Plus DCT — 2,66 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали об отсутствии запчастей на китайские автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами