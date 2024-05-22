Полицейские вновь нагрянули в клинику Тимура Хайдарова

Сотрудники полиции и Росздравнадзора в очередной раз прибыли в клинику звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом пишет Telegram-канал «Вести. Дежурная часть».

«У входа — сотрудники Росздравнадзора и полиции. Причины очередного визита правоохранителей в «IQ Plastique» пока не сообщаются», — пишет СМИ.

На кадрах видно, как возле входа в медучреждение стоят силовики с оружием, а также представители надзорных и силовых ведомств в соответствующей форме.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique были проведены обыски по делу продюсера Петра Гаврилова. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

По данным следствия, продюсер Петр Гаврилов почувствовал себя плохо после операции, проведенной в клинике IQ Plastique и обратился к медикам из учреждения за помощью. После этого мужчине оказали дополнительные услуги, но его состояние не улучшилось. В связи с этим пациента перевели в другую больницу, где он впал в кому. Через некоторое время мужчины не стало.

Ранее певица Валерия назвала себя категорической противницей пластики в 30 лет.