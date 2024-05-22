МИД Литвы вызвал на разговор представителя России

Министерство иностранных дел Литвы вызвало на разговор временного поверенного в делах РФ в республике Александра Елкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление литовского МИД.

«Литва вызывает представителя РФ для того, чтобы получить обстоятельные пояснения. Мы координируем наши ответные действия с партнерами», — говорится в сообщении министерства.

21 мая на портале публикации проектов нормативно-правовых актов появился документ за авторством Минобороны РФ, которое предложило уточнить линию государственной границы в районе Калининградской области. В законопроекте говорится о необходимости утвердить координаты, от которых отмеряется ширина российской прилежащей зоны у материкового побережья и островов в Балтийском море, на южной части в восточной части Финского залива.

В Кремле объяснили, что возросший уровень конфронтации в Балтийском регионе требует «соответствующих шагов» для обеспечения безопасности РФ.

Ранее временного поверенного в делах РФ вызывал МИД Эстонии.