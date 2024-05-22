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В СПЧ объяснили необходимость запретить ношение никабов

Член СПЧ Кабанов о никабах: правоохранителям нужно идентифицировать лица

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Omar Sobhani/Reuters

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что для недопущения общественно опасных проявлений правоохранителям необходимо идентифицировать лица людей, и ношение никабов — исламского женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз — препятствует этому.

Он напомнил, что в Москве был принят закон, запрещающий закрывать лицо, чтобы человека можно было идентифицировать. По мнению чиновника, несправедливо, когда это правило применяется выборочно.

Также он заявил, что среди мусульман России и среднеазиатских республик женские головные уборы, почти полностью закрывающие лицо, считаются «чуждыми», так как не являются традиционной одеждой.

21 мая председатель СПЧ Валерий Фадеев выразил мнение о необходимости введения запрета на ношение никаба в России.

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил, что в России нельзя принимать радикальное решение о запрете на ношение никаба, так как это лишь обострит ситуацию. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов также предупредил о возможных последствиях запрета никаба.

Ранее в Киргизии предложили запретить никаб и паранджу в общественных местах.

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