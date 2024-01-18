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Цены на отдых за рубежом в 2024 году пойдут вниз

АТОР: иностранные отельеры в 2024 году снизят цены для российских туристов

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Shutterstock

В 2024 году отдыхать за границей станет дешевле по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), иностранные отельеры перейдут к более адекватной ценовой политике для российских туристов.

По словам вице-президента АТОР Тараса Кобищанова, в 2023 году зарубежные туркомпании завысили цены, рассчитывая на высокий спрос. Однако их ожидания не оправдались из-за переизбытка предложений и расширения авиасообщения.

В 2024 году, как отмечает эксперт, отельеры будут опираться на прошлогодний опыт и не станут сильно повышать цены или даже снизят их. В то же время он не рекомендует ждать скидок на горящие туры по популярным направлениям.

До этого стало известно о росте спроса на отели в Абхазии в 5-6 раз к летнему сезону 2024 года. По мнению экспертов на это повлиял ряд факторов, переход ряда отелей с полного пансиона на «все включено», удобство логистики и возможность раннего бронирования.

Ранее эксперт спрогнозировал сокращение числа российских туристов в Турции.

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