Дерипаска заявил о непредсказуемости последствий конфискации замороженных средств ЦБ РФ

Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался об обсуждении в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе возможной конфискации активов Центробанка РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, правовых оснований для таких мер не было и нет. А конкретные последствия «слишком рискованны и непредсказуемы (…) для той страны, которая на это решится».

Кроме того, Дерипаска отметил, что «прикрыться коллективной ответственностью в этом конкретном случае не получится».

17 января спецпредставитель США объяснила, почему проблемно передать Украине активы РФ

16 января Дерипаска напомнил о законе «око за око» на фоне обсуждений судьбы замороженных активов РФ.

Ранее Reuters назвал способ получения Киевом $300 млрд взамен активов России.