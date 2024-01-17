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Швейцария настаивает на легитимном подходе к вопросу передачи активов РФ Украине

Власти Швейцарии потребовали легитимного решения по заблокированным активам РФ

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Global Look Press

В Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии заявили, что решение по передаче заблокированных российских финактивов на нужды Украины, должно соответствовать международному праву. Об этом сообщает РБК.

«Швейцария выступает за то, чтобы обсуждения привели к решению, отвечающему правовой системе самой Швейцарии», — заявили в департаменте.

Помимо того, итоговое решение в отношении активов России должно соответствовать международному праву и внешнеполитическим целям.

В статье отмечается, что швейцарские власти и профильные ведомства продолжает непрерывно мониторить работу, ведущуюся на международном уровне в отношении замороженных финансовых активов РФ.

Как пояснили в EAER, Берн заблокировал финактивы России на сумму 7,5 млрд швейцарских франков и 15 объектов недвижимости.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны Запада не будут передавать Киеву замороженные активы России.

Ранее спецпредставитель США объяснила, почему проблемно передать Украине активы РФ.

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