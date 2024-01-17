ЦБ рассказал, какой объем валюты продали крупнейшие российские экспортеры

Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами в декабре вырос на 6,6% по сравнению с ноябрем и достиг $14,8 млрд. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка РФ за декабрь 2023 года.

Крупнейшими продавцами на рынке спот были системно значимые кредитные

организации (СЗКО), следует из документа. По итогам прошлого месяца нетто-продажи валюты СЗКО на Мосбирже составили 588,2 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в ноябре.

Сами россияне в декабре осуществили рекордные за весь 2023 год нетто-покупки валюты на 179 млрд рублей. Практически весь этот объем пришелся на доллары и евро.

Ранее Банк России повысил курс доллара на 18 января до 88,35 рубля, евро — до 95,6 рубля.

До этого стало известно, что остатки средств Фонда национального благосостояния в евро были обнулены. Это произошло еще в декабре 2023 года. Все активы были конвертированы в юани, золото и рубли.

Ранее в Минфине рассказали, сколько Россия может получить дополнительных нефтегазовых доходов.