Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ рассказал, какой объем валюты продали крупнейшие российские экспортеры

ЦБ РФ: объем продаж валюты крупнейшими экспортерами за декабрь вырос на 6,6%

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами в декабре вырос на 6,6% по сравнению с ноябрем и достиг $14,8 млрд. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка РФ за декабрь 2023 года.

Крупнейшими продавцами на рынке спот были системно значимые кредитные
организации (СЗКО), следует из документа. По итогам прошлого месяца нетто-продажи валюты СЗКО на Мосбирже составили 588,2 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в ноябре.

Сами россияне в декабре осуществили рекордные за весь 2023 год нетто-покупки валюты на 179 млрд рублей. Практически весь этот объем пришелся на доллары и евро.

Ранее Банк России повысил курс доллара на 18 января до 88,35 рубля, евро — до 95,6 рубля.

До этого стало известно, что остатки средств Фонда национального благосостояния в евро были обнулены. Это произошло еще в декабре 2023 года. Все активы были конвертированы в юани, золото и рубли.

Ранее в Минфине рассказали, сколько Россия может получить дополнительных нефтегазовых доходов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами