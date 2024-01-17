Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ОПЕК ожидает рост добычи нефти вне картеля в 2024-2025 годах

ОПЕК: Мировой спрос вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки в 2024 году

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), до 104,36 млн б/с. В 2025 году ожидается рост на 1,8 млн б/с, до 106,21 млн б/с. Об этом написано в ежемесячном
отчете ОПЕК.

По оценкам ОПЕК, спрос в странах ОЭСР вырастет лишь на 0,3 млн б/с в 2024 году, а в странах вне ОЭСР — почти на 2 млн б/с. В 2025 году страны ОЭСР увеличат потребление на 0,1 млн б/с, а не входящие в ОЭСР — на 1,7 млн б/с.

Основной прирост добычи нефти вне ОПЕК в 2024 году обеспечат США, Канада, Бразилия, Норвегия и Казахстан. В 2025 году лидерами останутся США, Бразилия, Норвегия и Казахстан.

Добыча нефти в РФ в 2023 году снизилась на 0,3 млн б/с, до 10,8 млн б/с. В 2024-2025 годах ожидается стабилизация на уровне 10,8 млн б/с.

Накануне стало известно, что поставки российской нефти в Индию осложнились из-за санкций.

Ранее аналитики Citi ухудшили прогноз по нефти Brent и предупредили о росте профицита сырья.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами