ОПЕК ожидает рост добычи нефти вне картеля в 2024-2025 годах

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), до 104,36 млн б/с. В 2025 году ожидается рост на 1,8 млн б/с, до 106,21 млн б/с. Об этом написано в ежемесячном

отчете ОПЕК.

По оценкам ОПЕК, спрос в странах ОЭСР вырастет лишь на 0,3 млн б/с в 2024 году, а в странах вне ОЭСР — почти на 2 млн б/с. В 2025 году страны ОЭСР увеличат потребление на 0,1 млн б/с, а не входящие в ОЭСР — на 1,7 млн б/с.

Основной прирост добычи нефти вне ОПЕК в 2024 году обеспечат США, Канада, Бразилия, Норвегия и Казахстан. В 2025 году лидерами останутся США, Бразилия, Норвегия и Казахстан.

Добыча нефти в РФ в 2023 году снизилась на 0,3 млн б/с, до 10,8 млн б/с. В 2024-2025 годах ожидается стабилизация на уровне 10,8 млн б/с.

Накануне стало известно, что поставки российской нефти в Индию осложнились из-за санкций.

Ранее аналитики Citi ухудшили прогноз по нефти Brent и предупредили о росте профицита сырья.