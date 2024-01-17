ЦБ повысил официальный курс доллара

Банк России повысил официальный курс доллара на 18 января до 88,35 рубля. Об этом говорится на сайте Центробанка.

Курс евро вырос до 96,05 рубля. Юань подорожал до 12,19 рубля.

Для сравнения: официальный курс американской валюты на 17 января составил 87,64 рубля, европейской — 95,6 рубля, китайской — 12,12 рубля.

Накануне на Мосбирже произошли резкие колебания курса рубля. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что это был просто спекулятивный ценовой импульс призвал не обращать внимания на такое поведения национальной валюты.

Ранее эксперты поделились прогнозом по доллару на весну 2024 года. По их оценкам, американская валюта будет торговаться в диапазоне 85-90 рублей.

Каким может быть предел укрепления курса рубля в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист назвал три фактора для укрепления курса рубля.