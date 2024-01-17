КТК возобновил работу нефтяного терминала на Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил работу морского терминала и транспортировку нефти после штормовой погоды в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Погодные условия на Черном море улучшились, что позволило КТК 17 января 2024 года возобновить прием нефти от поставщиков и отгрузку сырья танкерам в штатном режиме. Работа терминала была приостановлена накануне из-за штормового предупреждения портовых служб Новороссийска.

КТК эксплуатирует крупнейший трубопровод для транспортировки каспийской нефти на мировой рынок, по которому идет более 80% экспорта Казахстана. Система протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. На терминале КТК нефть отгружается на танкеры.

Среди крупнейших акционеров консорциума — российская «Транснефть», казахстанский «Казмунайгаз», а также Chevron, «Лукойл», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.

В начале ноября погрузку нефти Казахстана уже приостанавливали из-за шторма в Черном море.

Ранее шторм повлиял на поставки российской нефти через Новороссийск.