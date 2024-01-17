Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы заявил о необходимости баланса между интересами банков и застройщиков

Депутат Якубовский: в вопросах льготной ипотеки нужно думать о конечных потребителях

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Необходимо найти баланс между интересами банков и застройщиков по вопросам льготной ипотеки, сказал mk.ru депутат Госдумы Александр Якубовский.

Он отметил, что запущенная в 2020 году программа льготной ипотеки выполнила свою роль, но с некоторыми оговорками.

«Сейчас после снижения субсидии для банков увеличился разрыв между рыночной ставкой и льготной, такой продукт потерял привлекательность, прежде всего, для его реализации кредитными организациями. Банки вышли с тем, чтобы ввести так называемые комиссии. По большей части, это возможность для них сбалансировать расходы и доходы», — сказал он.

По мнению Якубовского, необходимо в первую очередь думать о конечном потребителе.

«В дальнейшем, мне кажется, программа должна стать более адресной, помогая определенным категориям граждан, определенным категориям специалистов улучшать жилищные условия при поддержке государства», — считает депутат.

Он подчеркнул, что россияне еще могут до конца июля 2024 года взять жилищный кредит по ставке, которая будет ниже рыночных условий.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами