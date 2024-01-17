Депутат Госдумы заявил о необходимости баланса между интересами банков и застройщиков

Необходимо найти баланс между интересами банков и застройщиков по вопросам льготной ипотеки, сказал mk.ru депутат Госдумы Александр Якубовский.

Он отметил, что запущенная в 2020 году программа льготной ипотеки выполнила свою роль, но с некоторыми оговорками.

«Сейчас после снижения субсидии для банков увеличился разрыв между рыночной ставкой и льготной, такой продукт потерял привлекательность, прежде всего, для его реализации кредитными организациями. Банки вышли с тем, чтобы ввести так называемые комиссии. По большей части, это возможность для них сбалансировать расходы и доходы», — сказал он.

По мнению Якубовского, необходимо в первую очередь думать о конечном потребителе.

«В дальнейшем, мне кажется, программа должна стать более адресной, помогая определенным категориям граждан, определенным категориям специалистов улучшать жилищные условия при поддержке государства», — считает депутат.

Он подчеркнул, что россияне еще могут до конца июля 2024 года взять жилищный кредит по ставке, которая будет ниже рыночных условий.