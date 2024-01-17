Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 79%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 79% из-за похолодания в регионе. Об этом пишет ТАСС.

С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали из ПХГ более 26 млрд куб. м газа.

Согласно прогнозам, январь в Европе будет холодным: на градус ниже климатической нормы и на 3 градуса холоднее аналогичного периода 2023 года.

Накануне экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Европа без проблем переживет этот отопительный сезон.

В среду, 17 января, «Газпром» осуществляет прокачку российского газа через украинскую ГИС «Суджа» в объеме 42,4 млн куб. м. Заявка на ГИС «Сохрановка» снова была отклонена. На сегодняшний день «Суджа» является единственным маршрутом для поставки газа из России в Европу.

На прошлой неделе «Газпром» обновил суточный рекорд поставок газа в России.

Ранее стало известно, что второй по величине поставщик газа в Европу остановил транзит топлива в Регион.