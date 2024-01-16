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В «Совкомфлоте» оценили ситуацию с транзитом в Красном море

«Совкомфлот» оценивает ситуацию и безопасность движения флота по Красному морю

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Компания «Совкомфлот» оценивает ситуацию и безопасность движения собственного флота по Красному морю. Об этом сообщает ТАСС.

«Из-за эскалации военных действий в регионе на сегодняшний момент невозможно спрогнозировать, будет ли компания продолжать в нем постоянную работу», — сообщили там.

В компании отметили, что ситуация в Красном море повлияла на «увеличение скорости доставки и удорожание стоимости транспортных издержек ряда компаний».

До этого стало известно, что из-за конфликта в Красном море резко вырастут тарифы на морские торговые перевозки. Об этом заявили в пресс-службе руководства порта Антверпена, крупнейшего порта Бельгии и одного из ключевых портов Северной Европы. Кроме роста тарифов, из-за перенаправления части маршрутов поставок из Китая через южную оконечность Африки выросли и сроки доставки грузов — в среднем на семь-десять дней.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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