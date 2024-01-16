В ВТБ назвали льготную ипотеку убыточной для банков

Выдача льготной ипотеки стала убыточной для российских банков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.

По его словам, рентабельность по выдачам льготной ипотеки в последние месяцы колебалась около нуля, но после того, как правительство сократило субсидии на пять процентных пунктов, она с 23 декабря ушла в минус. Горшков отметил, что в такую ситуацию попал не только ВТБ, но и другие крупные игроки.

В связи с этим в ВТБ предлагают поднять субсидии кредиторам до значения в 2,5 п.п., что, по мнению кредитной организации, сделает развитие рынка более предсказуемым и понятным.

Горшков также предложил обратить внимание на граждан, которым действительно нужна помощь при покупке квартиры, и таким образом сделать поддержку более адресной.

До этого сообщалось, что российские банки начали ужесточать выдачу ипотечных кредитов по льготным ставкам на фоне сокращения бюджетных субсидий.

Ранее ЦБ предложил расширить лимит на льготную ипотеку для банков, которые не вводят комиссии.