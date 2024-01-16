Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ВТБ назвали льготную ипотеку убыточной для банков

В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков с 23 декабря

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Выдача льготной ипотеки стала убыточной для российских банков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.

По его словам, рентабельность по выдачам льготной ипотеки в последние месяцы колебалась около нуля, но после того, как правительство сократило субсидии на пять процентных пунктов, она с 23 декабря ушла в минус. Горшков отметил, что в такую ситуацию попал не только ВТБ, но и другие крупные игроки.

В связи с этим в ВТБ предлагают поднять субсидии кредиторам до значения в 2,5 п.п., что, по мнению кредитной организации, сделает развитие рынка более предсказуемым и понятным.

Горшков также предложил обратить внимание на граждан, которым действительно нужна помощь при покупке квартиры, и таким образом сделать поддержку более адресной.

До этого сообщалось, что российские банки начали ужесточать выдачу ипотечных кредитов по льготным ставкам на фоне сокращения бюджетных субсидий.

Ранее ЦБ предложил расширить лимит на льготную ипотеку для банков, которые не вводят комиссии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами