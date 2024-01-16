Минфин России будет мониторить ситуацию на рынке ипотеки

Минфин России будет мониторить ситуацию на рынке льготной ипотеки, где банки после ужесточения условий программы стали вводить комиссии для застройщиков и работать только с аккредитованными партнерами. Об этом заявил «Интерфаксу» замминистра финансов Иван Чебесков.

Он уточнил, что ситуация с комиссиями и общая ситуация на рынке ипотеки не нравится ни Минфину, ни ЦБ РФ. Рынок ипотеки конкурентный, а начало подобных практик могут привести к ухудшению конкуренции.

«То есть банки, у которых есть партнеры-застройщики, смогут выдавать льготную ипотеку, те, у которых нет, не смогут», — пояснил замминистра.

Накануне в ЦБ заявили, что комиссии могут привести к росту цен на жилье и также указали на риск снижения прозрачности и ухудшения конкуренции на рынке жилищных кредитов. Во избежание системных рисков на нем ЦБ начнет проверять оценку банками справедливой стоимости залогов. Кроме того, для кредитов с низким уровнем обеспечения предусмотрены повышенные требования к капиталу.

До этого крупные российские банки начали ужесточать выдачу ипотечных кредитов по льготным ставкам на фоне сокращения бюджетных субсидий.

Ранее ЦБ РФ в беседе с «Газетой.Ru» предрек охлаждение рынка ипотеки в России в 2024 году.