Власти Румынии достигли договоренности с фермерами, которые блокировали границу с Украиной. Об этом пишет издание Euractiv.

«В понедельник было достигнуто соглашение между Министерством сельского хозяйства и представителями крупных сельскохозяйственных организаций, согласно которому первые удовлетворили несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней», — говорится в публикации.

По словам министра сельского хозяйства Флорина Барбу, соглашение касается 13 требований фермеров. Он добавил, что обсуждения будут продолжены, чтобы найти компромисс по невыполненным запросам.

Отмечается, что правительство Румынии обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и незамедлительно принять правила для субсидируемых процентных кредитов.

До этого фермеры Германии на митинге освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал гражданство РФ польскому фермеру.