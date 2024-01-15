ЦБ предложил расширить лимит на льготную ипотеку для банков, которые не вводят комиссии

Банк России предложил ДОМ.РФ расширить лимит на выдачу ипотечных кредитов по льготным условиям для банков, которые не вводят комиссии для застройщиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий Банка России.

Регулятор ожидает, что это решение позволит выровнять ситуацию на рынке.

Взимание комиссии с застройщиков при выдаче ипотечных кредитов по льготным условиям снижает прозрачность рынка и ослабляет конкуренцию, предупредили в Центробанке. Среди прочих рисков — рост сегментированности рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

Кроме того, не исключено, что девелоперы могут переложить комиссии в цены, допускают в ЦБ. Это приведет к увеличению разрыва между первичным и вторичным рынком жилья в стране.

До этого российские кредитные организации начали ужесточать выдачу ипотечных кредитов по льготным ставкам из-за сокращения бюджетных субсидий.

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