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Индекс Мосбиржи взлетел выше 3200 пунктов

Индекс Московской биржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с 29 ноября 2023 года

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РИА «Новости»

Индекс Мосбиржи (IMOEX) превысил 3200 пунктов впервые с 23 ноября. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

В моменте основной российский индекс достиг отметки в 3 200,78 пункта. По состоянию на 10:29 мск рост индекса скорректировался до 3198,96. Индекс РТС за аналогичное время подрос до 1147 пунктов. По состоянию на 10:29 мск тоже перешел к коррекции, откатившись к 1145,89 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 190,62 пункта (+0,16%), долларовый индекс РТС рос до 1045,22 пункта (+0,79%).

«На старте 2023 года российский фондовый рынок акций продемонстрировал позитивный тренд, поддерживаемый высокими ценами на нефть и частичным реинвестированием дивидендов от компаний, таких как «Лукойл», «ФосАгро», «Газпром нефть» и «Норникель». Оптимизм также проник в финансовый сектор с положительной динамикой акций ВТБ, Сбера, Совкомбанка и TCS. Не исключаем, что на волне дивидендного сезона рынок может попытаться вновь подняться к верхней границе долгосрочного торгового коридора, но все же высокая ставка будет оказывать сдерживающее влияние на рост », — считает портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.

По мнению Симоновой рост индекса в первом квартале сохраниться в диапазоне 2950-3300 пунктов, в котором он торгуется с августа 2023 года.

Ранее были раскрыты подробности заявления о банкротстве СПБ Биржи.

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