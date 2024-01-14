Стало известно, сколько россиян получают более 100 тыс. в месяц

В 2022 году доля россиян с ежемесячным доходом свыше 100 тыс. рублей достигла максимальных 7,4%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Это на 1,7 п.п. больше, чем годом ранее. Такой значительный прирост этого показателя наблюдается впервые с 2013 года, когда Росстат начал вести подобную статистику. Кроме того, выросла доля граждан, получающих зарплату в диапазоне 60-100 тыс. рублей — на 2,7 п.п., до 15,3%. Также увеличился удельный вес россиян с доходами 45-60 тыс. рублей (на 1,8 п.п., до 13,5%) и 27-45 тыс. рублей (на 1,5 п.п., до 27,4%).

В то же время продолжает сокращаться доля населения с невысокими зарплатами. Удельный вес получающих 19-27 тыс. рублей в месяц снизился на 1 п.п. (до 16,1%), 10-19 тыс. рублей — на 3,9 п.п. (до 15,9%), менее 10 тыс. рублей — на 2,8 п.п. (до 4,4%).

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