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Спрос на отдых в санаториях превысил предложение

Ъ: спрос на санаторный отдых в полтора раза превысил предложение

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Shutterstock

В 2024 году турпоток в российских санаториях может вырасти лишь на 2-3% по сравнению с 2023 годом. Такой прогноз газете «Коммерсант» дал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов.

В 2023 году рост составил 6% в годовом выражении, оздоровительные курорты посетило 7 млн человек. Снижение турпотока в это году может произойти на фоне дефицита качественного предложения. Спрос на оздоровительный отдых сейчас в полтора раза превышает емкость курортов. Данилов уточнил, что в прошлом году все коммерческие здравницы оказались заполнены.

В некоторых санаториях, например, «Валуево» прогнозируют рост турпотока на 10% в 2024 году. В «Заполярье», «Роднике» и «Сочи Парк Отеле» ожидают загрузку, сопоставимую с прошлогодней.

Коммерческий директор Life Balance отеля Rosa Springs Руслан Вердиев допустил, что цены на отдых в санаториях повысятся в среднем на 20% при сохранении загрузки на текущем уровне. По оценке OneTwoTrip, бронь внутри России на лето сейчас в среднем стоит 8 тыс. рублей за ночь (плюс 6,7% за год). Управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич пояснил, что помимо высокого спроса, на рост стоимостии размещений влияет увеличение эксплуатационных затрат и рост стоимости заемного финансирования для управляющих санаториями компаний.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россияне стали чаще бронировать отели в Мурманске.

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