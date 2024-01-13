Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Норвегии заявили о зависимости Европы от российских удобрений

Президент Yara Холзетер заявил о зависимости Европы от российских удобрений

close
100%
Wikimedia Commons

Президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере продовольствия и удобрений. Об этом сообщает издание Euractiv.

По мнению Холзетера, Россия якобы использует удобрения и продовольствие «в качестве оружия».

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы, как лунатики, повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», — сказал глава Yara.

Холзетер назвал 2024-й решающим годом для Евросоюза и призвал создавать стимулы для фермеров и «предсказуемую структуру финансирования» для промышленности.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на аналитические материалы зарубежных экспертов сообщало, что экономика стран еврозоны вошла в полосу затяжного спада, который продлится как минимум до середины 2024 года. Отмечалось, что высокие цены на энергоносители, инфляция, слабый спрос тормозят развитие промышленности и торговли. Индексы деловой активности PMI в Германии и Франции месяцами держатся ниже 50 пунктов, что говорит об ухудшении конъюнктуры.

В декабре заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев сообщал, что несмотря на общее снижение товарооборота с государствами АСЕАН, Российская Федерация увеличила поставки туда отдельных товаров, в первую очередь удобрений.

Ранее Володин назвал причины рецессии в странах Евросоюза.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами