Президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере продовольствия и удобрений. Об этом сообщает издание Euractiv.

По мнению Холзетера, Россия якобы использует удобрения и продовольствие «в качестве оружия».

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы, как лунатики, повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», — сказал глава Yara.

Холзетер назвал 2024-й решающим годом для Евросоюза и призвал создавать стимулы для фермеров и «предсказуемую структуру финансирования» для промышленности.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на аналитические материалы зарубежных экспертов сообщало, что экономика стран еврозоны вошла в полосу затяжного спада, который продлится как минимум до середины 2024 года. Отмечалось, что высокие цены на энергоносители, инфляция, слабый спрос тормозят развитие промышленности и торговли. Индексы деловой активности PMI в Германии и Франции месяцами держатся ниже 50 пунктов, что говорит об ухудшении конъюнктуры.

В декабре заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев сообщал, что несмотря на общее снижение товарооборота с государствами АСЕАН, Российская Федерация увеличила поставки туда отдельных товаров, в первую очередь удобрений.

Ранее Володин назвал причины рецессии в странах Евросоюза.