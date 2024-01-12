В кабмине сообщили об увеличении доходов от экспорта агропромышленной продукции

Россия в 2023 году увеличила экспорт агропромышленной продукции в денежном выражении на 14% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Объем экспорта у нас в этом году вырос на 14% по итогам года, несмотря на санкции и связанные с ними трудности», — сказал она, уточнив, что речь идет об экспорте в денежном выражении.

Абрамченко рассказала, что в прошедшем году Россия поставляла продовольствие в 169 стран. Основным партнерами стали Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан, отметила вице-премьер.

В конце декабря Росстат сообщил, что в России в 2023 году собрали 142,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, что на 9,5% ниже прошлогоднего уровня. Урожай пшеницы за год составил 92,8 млн тонн. В Министерстве сельского хозяйства назвали 2023 год одним из самых успешных для российского агропромышленного комплекса.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.