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Юрист предупредил, из-за чего можно лишиться льгот и субсидий

Юрист Соловьев заявил, что можно потерять субсидии на ЖКХ, если не платить

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В случае не подтверждения статуса или несвоевременной оплаты услуг ЖКХ, люди могут потерять некоторые льготы, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм». Он привел пример бесплатной парковки для многодетных, которую можно получить только после подтверждения статуса и номера автомобиля каждые три года.

Если это не сделать, то льгота будет отменена, а в случае неоплаты парковки начнут приходить штрафы. Также малоимущие и безработные могут лишиться льгот, если не подтвердят свой статус или перестанут соответствовать критериям.

В некоторых случаях даже статус инвалида нужно подтверждать. Кроме того, люди могут потерять субсидию на оплату ЖКХ, если не оплачивать ее в течение двух месяцев, не гасить задолженность за последние три года и не подтверждать свое право вовремя.

При изменении места жительства также необходимо подавать заявление на субсидию заново.

До этого декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады. Эксперт добавил, что при назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности смотрят на все доходы граждан. Субсидия на оплату услуг ЖКХ также полагается только при низком доходе.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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