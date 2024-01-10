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Банки ужесточают выдачу льготных ипотек для неклиентов

Банки начали сокращать выдачу льготных ипотек из-за недостатка субсидий

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские банки начали ужесточать выдачу ипотечных кредитов по льготным ставкам на фоне сокращения бюджетных субсидий. Об этом пишет Ura.ru.

Газпромбанк приостановил льготную ипотеку для неклиентов. В Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке льготные кредиты будут выдаваться только при условии субсидирования застройщиком. Это коснется ставок 8% на новостройки, 6% на семейную ипотеку, 5% на ИТ и 2% на дальневосточную. Эксперты ожидают сокращения выдач ипотеки в январе вдвое, пишет агентство.

Накануне экономист Михаил Беляев спрогнозировал возможное снижение ипотечных ставок до 10% в 2024 году, зависящее от ключевой ставки Центрального банка. При упорной денежно-кредитной политике ЦБ, считает эксперт, существует угроза лишь ее повышения. Беляев предостерегает от резкого снижения ставок, утверждая, что Центробанк сможет позволить себе только постепенное понижение по одному процентному пункту.

Ранее в Думе допустили появление региональной ипотеки.

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