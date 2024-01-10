Банки ужесточают выдачу льготных ипотек для неклиентов

Российские банки начали ужесточать выдачу ипотечных кредитов по льготным ставкам на фоне сокращения бюджетных субсидий. Об этом пишет Ura.ru.

Газпромбанк приостановил льготную ипотеку для неклиентов. В Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке льготные кредиты будут выдаваться только при условии субсидирования застройщиком. Это коснется ставок 8% на новостройки, 6% на семейную ипотеку, 5% на ИТ и 2% на дальневосточную. Эксперты ожидают сокращения выдач ипотеки в январе вдвое, пишет агентство.

Накануне экономист Михаил Беляев спрогнозировал возможное снижение ипотечных ставок до 10% в 2024 году, зависящее от ключевой ставки Центрального банка. При упорной денежно-кредитной политике ЦБ, считает эксперт, существует угроза лишь ее повышения. Беляев предостерегает от резкого снижения ставок, утверждая, что Центробанк сможет позволить себе только постепенное понижение по одному процентному пункту.

Ранее в Думе допустили появление региональной ипотеки.