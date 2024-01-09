Россия в этом году может нарастить экспорт СПГ на 15%

Производство сжиженного природного газа в мире ожидается увеличиться на 3% к 2024 году и достигнуть около 420 млн тонн, заявил главный эксперт департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли аналитического центра ТЭК Андрей Рябов ТАСС. При этом доля России на мировом рынке превысит 9%, благодаря запуску проекта «Арктик СПГ — 2», что позволит увеличить экспорт сжиженного газа на 15% или 5 млн тонн.

Рябов отметил, что в 2024 году ожидается продолжение роста рынка сжиженного природного газа. Увеличение производства и экспорта может составить около 3% от уровня 2023 года, достигнув примерно 420 млн тонн. Крупнейшие страны-экспортеры сжиженного природного газа сохранят свои позиции на рынке, однако значительный рост производства ожидается только в России и США.

В России планируется запуск первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ — 2» компании НОВАТЭК в этом году, что приведет к увеличению экспорта сжиженного газа до 38 млн тонн в год к концу 2024 года. Согласно прогнозу аналитического центра ТЭК, США также увеличат экспорт сжиженного природного газа на 4-5 млн тонн в год, достигнув примерно 90 млн тонн, благодаря поддержанию высокой загрузки существующих мощностей по сжижению. Катар и Австралия сохранят объемы поставок газа на уровне прошлого года, около 79-80 млн тонн, по мнению эксперта.

Кроме того, ожидается активное введение новых мощностей в сфере сжиженного природного газа с середины 2024 года, по словам аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана. Он прогнозирует, что в течение следующего года будет запущено несколько проектов с общей мощностью около 50 млрд кубометров в год, причем большая часть новых мощностей будет приходиться на США.

Рябов отметил, что в 2024 году на рынок сжиженного природного газа выйдут новые страны, такие как Конго, Мексика, Сенегал и Мавритания. По его оценкам, эти новые участники рынка могут дополнительно поставить до 3 млн тонн сжиженного газа в следующем году.

Однако в 2025 году ожидаются более значительные изменения на мировом рынке сжиженного природного газа: производство может увеличиться еще на 30 млн тонн, что втрое превысит рост 2024 года. Рябов отметил, что это будет обусловлено запуском и увеличением производства на нескольких заводах в США, выходом на пиковую производительность новых проектов «новых» игроков, началом экспорта сжиженного природного газа из Канады и дальнейшим ростом производства в России.

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