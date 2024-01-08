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Бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне $1,6 трлн

В США согласовали бюджет федерального правительства на уровне $1,6 трлн

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FOTOGRIN/Shutterstock

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что общий бюджет федерального правительства на 2024 год согласован на уровне 1,6 трлн, в том числе $886 млрд на оборону, сообщает РИА Новости.

По заявлению Джонсона, согласованный общий бюджет правительства США на этот год составляет $1,590 трлн. Он включает в себя $886 млрд на оборонные нужды и $704 млрд на невоенные расходы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американский конгресс достиг соглашения о продолжении финансирования федерального правительства, благодаря чему будет предотвращен «ненужный шатдаун».

4 января представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что государству угрожает шатдаун. По ее словам, в тот момент США находились всего «в 16 днях» от частичной приостановки работы правительства.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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