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Гендиректор McDonald's сообщил о влиянии войны Израиля с ХАМАС на корпорацию

Война Израиля с ХАМАС повлияла на бизнес McDonald's на Ближнем Востоке

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Война Израиля и палестинской группировки ХАМАС, а также дезинформация на фоне нее оказали значительное влияние на бизнес McDonald's в странах Ближнего Востока и некоторых государствах вне региона. Об этом сообщил главный исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински на LinkedIn.

Он отметил, что в 2023 году McDonald's продолжала проявлять солидарность с сообществами по всему миру. Компания поддерживает семьи, пострадавшие от войны на Ближнем Востоке, и выступает против разжигания ненависти.

«Я также признаю, что несколько рынков на Ближнем Востоке и некоторые за пределами региона испытывают значительные последствия для бизнеса из-за войны и связанной с ней дезинформации, которая влияет на такие бренды, как McDonald's. Это обескураживает, для этого нет оснований», — написал Кемпчински.

По его словам, в каждой стране, где работает корпорация, в том числе в мусульманских странах, McDonald's «с гордостью представлен местными владельцами-операторами, которые неустанно работают, чтобы служить и поддерживать свои сообщества, одновременно нанимая на работу тысячи сограждан».

В ноябре в турецкий McDonald's запустили мышей в знак протеста против Израиля.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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