Российские самолеты МС-21 и Superjet объединят под общий бренд

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российские гражданские самолеты и МС-21 и Superjet планируется объединить под общий авиационный бренд, передает ТАСС.

«Мы ведем работу в этом направлении (объединения брендов)», — сказал министр.

Он указал, что конечное решение по данному вопросу будет объявлено в ближайшее время.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что самолету МС-21 разрешили перевозить максимальное число пассажиров — 211 человек.

До этого Мантуров заявил, что в России планируется произвести в 2024 году около двадцати самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.