Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина

РИА Новости: Россия заняла девятую позицию в списке по импорту игристого вина

close
100%
Depositphotos

Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина с января по август 2023 года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла девятое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

США в прошлом году купили игристого вина на $981 млн, Британия — на $764 млн, а Япония — на $485 млн.

Европейские страны также не захотели оставаться без игристого вина. К примеру, в Германии с января по август 2023 года его импортировали в объеме $321 млн, в Италии — в объеме $235 млн, а в Бельгии — $216 млн.

Россия купила этот напиток на $155 млн. Десятое место в списке заняла Канада, купив игристого вина всего на $134 млн.

В декабре прошлого года сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин предупредил, что импортное вино стоимостью до 700 рублей может исчезнуть из российских магазинов в течение 2024 года.

Ранее в России подсчитали, на сколько подорожает вино в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами