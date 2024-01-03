Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина

Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина с января по август 2023 года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла девятое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

США в прошлом году купили игристого вина на $981 млн, Британия — на $764 млн, а Япония — на $485 млн.

Европейские страны также не захотели оставаться без игристого вина. К примеру, в Германии с января по август 2023 года его импортировали в объеме $321 млн, в Италии — в объеме $235 млн, а в Бельгии — $216 млн.

Россия купила этот напиток на $155 млн. Десятое место в списке заняла Канада, купив игристого вина всего на $134 млн.

В декабре прошлого года сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин предупредил, что импортное вино стоимостью до 700 рублей может исчезнуть из российских магазинов в течение 2024 года.

Ранее в России подсчитали, на сколько подорожает вино в 2024 году.