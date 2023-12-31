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На Украине внутренних переселенцев хотят лишить льготных выплат

Вице-премьер Украины Верещук: 2 млн. переселенцев могут лишиться льготных выплат

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Global Look Press

Вице-премьер Украины Ирина Вереску заявила, что порядка двух миллионов граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, в случае не внесения изменений в действующее постановление, с 1 февраля 2024 года могут лишиться социальных выплат. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, на текущий момент выплаты получают около 2,5 млн человек, из них 40% живут исключительно на помощь от государства. 

Вереску добавила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать проект изменений для внесения в действующий документ.

До этого Верещук заявила, что гражданам страны придется выживать в условиях возможного сокращения финансирования социальной и гуманитарной сферы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные денежные средства в размере $1,34 млрд, деньги пойдут в том числе на зарплаты учителям. По его словам, большая часть этого пакета финансовой помощи Киеву поддерживается правительством Японии.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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