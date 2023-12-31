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Еще одна страна присоединится к дедолларизации

Иран присоединится к дедолларизации в БРИКС с 2024 года

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James Oatway/Reuters

Иран будет вести работу по дедолларизации торгово-экономических и финансовых операций в рамках БРИКС. Об этом заявил в интервью РИА НовостиРИА Новости замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни.

По его словам, это одна из важнейших задач для Тегерана как нового участника объединения развивающихся стран.

«Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу», — отметил Кяни.

С 1 января 2024 года к БРИКС присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет. Государства объединения уже несколько лет ведут работу по снижению доли доллара в торговле и переходу на национальные валюты и евро.

По мнению экспертов, отказ от доллара позволит развивавшимся странам снизить зависимость от политики ФРС США и укрепить свои финансовые системы. Кроме того, переход торговли БРИКС на другие валюты ослабит позиции доллара как мировой резервной валюты.

В конце ноября стало известно, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году.

Ранее в России оценили отказ Аргентины от вступления в БРИКС.

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