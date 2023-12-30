Инвестстратег спрогнозировал курс доллара на первые дни января 2024 года

В первые дни января 2024 года курс доллара составит 88,5-91,5 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Он пояснил, что январь — не самый благоприятный месяц для курса рубля.

«Деловая активность на первую декаду года замирает. Значимых событий и новостей мало, ликвидность валютного рынка истончается (то есть на нем мало денег. — Ред.). В межпраздничный период мы не ждем каких-то серьезных движений. Конечно, если не принимать в расчет гипотетических «черных лебедей», особенно в геополитике. Как это, например, было в начале января 2022 года, когда рубль просел из-за протестов в Казахстане», — отметил Бахтин.

Снижение цен на нефть в ноябре-декабре еще не до конца транслировалось в объемы поступающей на внутренний рынок валютной выручки, основная реакция может последовать как раз в январе, уточнил инвестстратег.

С начала 2023 года стоимость барреля нефти эталонной североморской марки Brent упала на 10%, и сейчас он торгуется в районе $77,7 за баррель, хотя в самом начале и во второй половине января котировки достигали $86-88.

«С другой стороны, на стороне нацвалюты прочно стоят регуляторные меры. Во-первых, это временные обязательные продажи большей части валютной выручки российских экспортеров. Во-вторых, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, эффект от которой для курса рубля будет нарастать в течение января-марта. Кроме того, операции ЦБ по продаже валюты заметно вырастут в I полугодии 2024 года», — сказал инвестстратег.

Ежедневный объем продажи валюты с января может увеличиться в разы — с 0,7 до 11,8 млрд рублей. По словам Бахтина, это поможет сдержать курс рубля от ослабления и достичь снижения колебаний курсов валют.

На закрытии последних в этом году торгов Мосбиржи в пятницу доллар стоил 90,36 рублей, евро — 99,6225 рублей. За 2023 год американская валюта подорожала на 30%, европейская — на 34%.

Ранее ЦБ понизил официальный курс доллара на 31 декабря — 9 января.