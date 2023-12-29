Россия резко сократила использование доллара и евро во внешней торговле

Доля рубля в российской внешней торговле увеличилась до 40%, на доллар и евро уже приходится менее 30% против недавних 90%. Об этом пишет РИА Новости.

Например, Москва и Пекин полностью перешли на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях. На фоне антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и США, отказ от евро и доллара и переход на расчеты в нацвалютах помогает минимизировать риски при проведении внешнеэкономических платежей.

Но есть и ряд нюансов при расчетах в нацвалютах. Например, в ходе торговли с государствами мира Россия получает индийские рупии, узбекские сомы, казахстанские тенге и армянские драмы. Поэтому у российских компаний накапливаются излишки валют, менее ликвидных, чем американская и европейская. А некоторые валюты партнеров России — в том числе турецкая лира и рупия — отличаются большой волатильностью (колебания курса — ред.) и их довольно сложно обменять.

Кроме того, доллар и евро пока нужны Москве для того, чтобы поддерживать стабильность резервных фондов и быстро обменивать их на другие валюты.

Помочь с решением валютного вопроса могло бы создание единой валюты стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, КНР, Южная Африка – ред.), но это вряд ли удастся в ближайшее время, пишет агентство.

Старший банкир ВЭБ.РФ, бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак в интервью «Газете.Ru» заявил, что сейчас предпосылок отказа от доллара США немного. По его словам, для появления единой валюты БРИКС необходимы соответствующие политические и экономические предпосылки, и если первые складываются, то со вторыми сложнее.

Ранее стало известно, какая страна может внести вклад в дедолларизацию.