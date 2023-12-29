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Белоусов рассказал, как можно остановить перегрев экономики России

Белоусов назвал два способа борьбы с перегревом российской экономики

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал два способа борьбы с перегревом отечественной экономики — увеличение производства и сдерживание спроса. Такое мнение он высказал в интервью газете «Коммерсант».

«И если уж заниматься сдерживанием спроса — нужно избежать жесткой посадки — прекращения роста в первом квартале 2024 года и выхода по итогам года следующего примерно на 0,5–1,5% роста ВВП»,— подчеркнул первый зампред правительства.

По его словам, из-за жесткой посадки могут сократиться инвестиции в замещение импорта, в итоге цены на зарубежные товары в России начнут расти.

Мягкий выход заключается в поддержке прежде всего импортозамещения и переориентации российских поставок на новые рынки, которые в этом году наметились, «хотя бы это защитить». Он привел в пример программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, запущенные по инициативе Центробанка РФ и выразил надежду, что аналогичные условия создадут и для экспорта.

15 декабря ЦБ РФ, повышая ключевую ставку пятый раз подряд до 16%, объяснил свое решение в том числе перегревом национальной экономики, а также продолжением роста инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий.

Перегревом экономики называют ситуацию, когда она растет быстрее своих возможностей.

Ранее Белоусов назвал одну из главных угроз для экономики России.

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