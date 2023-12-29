Россияне стали чаще покупать игровые приставки детям на Новый год

С 1 по 20 декабря 2023 года россияне купили на 21% больше портативных игровых приставок детям, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Средний чек на приставки за год вырос 14%, до 4556 рублей. Следующими по популярности сюрпризами детям на предстоящие праздники стали наборы для творчества и подарки из магазинов подарков — число покупок за год выросло в обоих случаях на 19%. Средний чек на наборы для творчества поднялся на 15% (855 рублей в этом году), в случае с подарками из профильных магазинов он увеличился на 13%, до 1547 рублей. Детские игрушки в этом году покупали на 16% чаще, а наборы конфет 500 г — на 13% чаще. Средний чек на игрушки за год повысился на 10% и составил 1772 рубля, а конфет — на 8% (710 рублей). При этом россияне стали реже совершать покупки в детских магазинах — их число за год уменьшилось на 8%, а средний чек вырос на 10% и составил 2669 рублей.

Аналитики «Чек Индекса» отметили, что в преддверии Нового года на детских подарках не экономят.

«Несмотря на небольшое снижение продаж товаров для детства в течение года — на 5-7% — на фоне снижения количества малышей в стране, в ноябре-декабре вырос объем покупок новогодней атрибутики и подарков для детей. Рост происходит как в сравнении с более низкой базой аналогичного периода минувшего года, так и на фоне увеличения потребления в стране в целом в 2023 году», — отметили аналитики.

Они добавили, что в этом новогоднем сезоне родители больше берут подарки для школьников, доля которых увеличивается.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что дети в России попросили у Деда Мороза смартфоны, гуся-обнимуся и волшебные палочки.