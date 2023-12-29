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В России подсчитали, на сколько подорожает вино в 2024 году

Профессор РЭУ Чеглов считает, что в 2024 году вино подорожает на треть

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Depositphotos

В 2024 году вино и винодельческая продукция подорожают на треть из-за роста акцизов на вино в три раза. Об этом агентству «Прайм» заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Несмотря на то, что подорожание акцизов, которые вырастут в три раза, с 34 до 108 рублей за литр, произойдет только 1 мая, цены на вино будут расти уже в январе 2024 года.

«Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — считает Чеглов.

Он добавил, что сначала будет дорожать дешевое вино, а к лету средний чек должен вырасти на 30%, в том числе из-за роста цен на импортные вина.

До этого вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского.

Как указала вице-премьер, в цене также выросло отечественное игристое вино, но не больше, чем на 5%.

Ранее эксперты определили топ покупок москвичей и петербуржцев перед Новым годом.

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